1860-Kapitän Verlaat und Familie Diekmeier - der adoptierte Löwe

Aufeinandertreffen in Sandhausen

Am Samstag trifft er nun auf seinen Ex-Klub und seinen Freund Dennis Diekmeier. Mit dabei: Sohn Dion als Einlaufkind - aber auf der Seite seines Vaters. "Natürlich will Dion auch mal mit Jesper einlaufen, aber gegen die Löwen wird er bei mir sein. Das ist ein wichtiges Spiel, da steht die Freundschaft an zweiter Stelle."

Beide Teams haben den Aufstieg im Blick. Die Sandhausener wollen nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga so schnell wie möglich wieder zurück. Die Löwen gehen in ihre sechste Drittliga-Saison, in der der Aufstieg endlich gelingen soll.

Dafür sind alle Punkte wichtig. Das weiß auch Verlaat: "Im Spiel gibt es keine Freunde. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles dafür tun, dass wir gewinnen - genauso wie Dennis das auch tun wird."