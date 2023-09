TSV 1860 München - ein unruhiger Verein

Beim traditionellen Besuch auf der Wiesn unter der Woche versuchten die Münchner Löwen noch betont locker zu wirken, beim 2:0-Auswärtssieg in Halle waren sie es auch endlich mal wieder auf dem Platz und brachten den Befreiungsschlag über die Zeit. Die Schreckensserie von zuletzt vier Niederlagen in Folge ist also vorerst beendet. Rein sportlich könnten wieder ruhigere Zeiten in Giesing einkehren, wären da nicht die Themen abseits des grünen Rasens.

Auch Trainer Jacobacci zuletzt in der Schusslinie

Ein Nachfolger für Sportvorstand Günther Gorenzel, der den Verein Sommer Richtung Klagenfurt verließ, ist immer noch nicht gefunden und sorgt für Zündstoff. Präsident Robert Reisinger und die Gesellschafterseite geraten häufig aneinander. Fehlenden Mannschaftsgeist will Reisinger aber nicht erkennen: "Wenn ich mich hier so umschaue, dann sind alle glücklich und happy. Es scheint ein guter Zusammenhalt da zu sein", so der Präsident im Interview mit BR24Sport im Wiesn-Zelt.

Zuletzt geriet auch Trainer Maurizio Jacobacci in die Schusslinie. "Es ist ja nicht der Präsident allein, der das entscheidet, sondern wir haben einen Geschäftsführer, wir haben einen Mitgesellschafter und wir sind da in konstruktivem Austausch", kommentierte Präsident Robert Reisinger am Rande des Wiesn-Besuchs eine mögliche Trainerdiskussion. Fest im Sattel klingt also anders, das wusste wohl auch der Übungsleiter selbst.

"Ich hoffe, es wiederholt sich auch im nächsten Jahr, weil das heißt, dass wir gute Arbeit geleistet haben und ich noch im Amt bin", sagte Jacobacci vielsagend bei der offiziellen Einkleidung der Spieler in Lederhosen, Hemd und Janker. "Erstmal ist es etwas unangenehm, aber man gewöhnt sich dran", kommentierte Valmir Sulejmani die Tracht. Sulejmani kam im Sommer aus Ingolstadt zu den Löwen, in einer Transferphase, die nun für Kritik sorgt.

"Natürlich tun so Siege wie gestern den Emotionen gut". Marc-Nicolai Pfeifer, kaufmännischer Geschäftsführer des TSV 1860 München

Verein wehrt sich gegen Vorwürfe eines Fanportals

Zuletzt brachte das Fanportal "sechzger.de" wieder Unruhe auf Giesings Höhen. Die Seite kritisierte die Transferperiode der Löwen und berichtet von ungewöhnlichen Transfertaktiken. Demnach sollen Spieler gezwungen worden sein, ihre Berateragenturen zu verlassen, um zu Sechzig wechseln zu können. Trainer Jacobacci habe einen Berater zu Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen geschickt, so ein weiterer Vorwurf.

Der Verein selbst widersprach den Vorwürfen. "Sämtliche in diesem Artikel erhobenen Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage und beschädigen das Ansehen der handelnden Personen und des TSV 1860 München. "Zum Schutze der Profifußball-Firma" behalte sich der Verein "rechtliche Schritte gegen die Betreiber des Fan-Portals und Verfasser von Folgeartikeln vor". Das Portal bleibt weiterhin bei seiner Darstellung.

"Erst mal positiv, dass wir so tolle Fans haben, die uns unterstützen. Gegen die Vorwürfe, die da im Raum stehen, wehren wir uns aber vehement." Marc-Nicolai Pfeifer, kaufmännischer Geschäftsführer des TSV 1860 München

Vizepräsident Sitzberger: Konsolidierung läuft gut

Und dann wäre da ja noch die finanzielle Situation. Der TSV ist finanziell gesehen weiterhin nicht auf Rosen gebettet. Was auch dazu führte, dass der Kader im Sommer nur dosiert verstärkt werden konnte. Aber die Konsolidierung laufe gut, erklärt Vizepräsident Hans Sitzberger gegenüber BR24Sport. "Weil [Marc-Nicolai] Pfeifer meines Erachtens einen guten Job macht und die Sponsoren reinbringt und dadurch Geld generiert wird." Wenigstens das sorgt also für vorsichtige Entspannung, die dringend benötigt wird beim unruhigen TSV 1860 München.