100 Jahre Bayerischer Kanuverband: Erfolgreich in die Zukunft

Sideris Tasiadis und Hannes Aigner gehören aktuell zu den erfolgreichsten Vertretern des bayerischen Kanu-Verbands: Bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen waren beide Augsburger sehr erfolgreich und sammelten bislang acht Medaillen.

Die Erfolge sollen auch in Zukunft möglich sein. Deshalb gehe es jetzt "darum, in den nächsten Jahren neuen Nachwuchs von unten herauf zu generieren, die dann weiter Garant sind für Erfolge im Leistungssport", sagt Oliver Bungers, Präsident des Bayerischen Kanu-Verbandes. Der Eiskanal, auf dem schon 1972 die Kanu-Wettbewerbe der Olympischen Spiele ausgetragen wurden, sei "auch heute noch up to date", so Thomas Konietzko, Präsident des Kanu-Weltverbandes. "Die Bayern sind wichtig für die Entwicklung des Weltkanu-Sports".

Verband setzt sich für Erhalt der Natur ein

Der Bayerische Kanu-Verband, der dieses Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, engagiert sich auch im Freizeitsport: Über 100 bayerischen Kanu-Vereine/-Abteilungen bieten alle Kanusport-Möglichkeiten als Freizeitsport an, wie z. B. Kanu- und Canadierwandern auf Zahm- und Wildwasser.

Auch Inklusion wird im Bayerischen Kanu-Verband groß geschrieben. In Kooperation mit dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern wird seit 2011 der Kanusport auch Menschen mit Handicap ermöglicht.

Das Motto zum 100. Geburtstag: "nachhaltig … umweltbewusst … erfolgreich". Die im Bayerischen Kanu-Verband organisierten Kanuten betreiben ihren Sport in der Natur als Freizeit- und als Leistungssport. Der Verband setzt sich für den Erhalt der Natur an den bayerischen Gewässern ein und kämpfen gegen die vielseitigen Bedrohungen der Natur - dafür steht das Jubiläums-Motto. "Wir bilden vor allem unsere Multiplikatoren im umweltgerechten Verhalten auf den Gewässern aus", sagt Bungers. "Die sollen es natürlich weitertragen in ihre Vereine".