Liegt's an Tuchel oder ist der FC Bayern untrainierbar?

Nach dem frühen Scheitern im DFB-Pokal und einer in immer weitere Ferne rückenden Deutschen Meisterschaft, droht dem FC Bayern jetzt auch in der Champions League das Aus. Die Leistungen auf dem Platz - fast schon bemitleidenswert. Keine Chancen in der Offensive, Pleiten, Pech und Pannen in der Defensive und dazwischen ein mehr als unauffälliges Mittelfeld.

Wo sind die "Mir san mir"-Bayern geblieben? "Der FC Bayern muss Tuchel jetzt entlassen", fordert die Boulevardpresse. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund stärkte seinem Trainer auch nach der 0:1-Pleite bei Lazio Rom öffentlich den Rücken. Es herrscht eine große Verunsicherung in der Mannschaft, das gab Thomas Müller nach der blamablen zweiten Halbzeit in Rom zu. Vor dem Bundesligaspiel gegen Bochum erinnert nichts mehr an die rasante 7:0-Kane-Showtruppe aus der Hinrunde.

Nach Flick und Nagelsmann scheitert auch Tuchel

Liegt das Problem beim Trainer? Nach Hansi Flick und Julian Nagelsmann schafft es auch Thomas Tuchel nicht, die Mannschaft dahin zu bringen, wo sie nach Meinung der FCB-Führungsriege hingehört – an die Spitze, national und international. Oder liegt das Problem vielleicht eher in der Mannschaft? Immer wieder wird ihr vorgeworfen keine Einheit, sondern eine Ansammlung von hochtalentierten Individualisten zu sein.

Ex-Bayernkapitän Stefan Effenberg sprach als TV-Experte bereits vom "Ende einer großartigen Zeit" beim FC Bayern. Woran liegt es, dass der FCB in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen bleibt?