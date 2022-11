Würzburger Anwalt wirft Justizminister Deal mit Twitter vor

Twitter muss in Deutschland vorerst keine rechtlichen Konsequenzen befürchten, wenn es zentrale Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungs-Gesetzes (NetzDG) nicht umsetzt. Das habe das Bundesjustizministerium dem Dienst zugesichert, heißt es in einem Schreiben von Twitter-Anwälten, das der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun nun veröffentlichte.

Twitter muss sich nicht für Moderationsentscheidungen rechtfertigen

Das NetzDG ist ein deutsches Gesetz, mit dem die Verbreitung strafbarer und ehrverletzender Inhalte im Netz unterbunden werden soll. §3b sieht vor, dass Plattformen eine Beschwerdemöglichkeit gegen solche Moderationsentscheidungen anbieten müssen. Bei Twitter ist das aber nicht der Fall, weil Twitter §3b vorerst nicht beachten muss. Twitter muss sich also auch weiterhin nicht für seine Moderationsentscheidungen rechtfertigen.

Jun vertritt den baden-württembergischen Beauftragten gegen Antisemitismus Michael Blume, der Twitter gerichtlich dazu zwingen möchte, Verleumdungen über ihn dauerhaft von der Plattform zu löschen, nach dem Prinzip "Take down and stay down". Blume hat Twitter 46 solcher diffamierender Posts als Verstoß gegen das NetzDG gemeldet — Twitter hat aber nur drei davon entfernt. Dagegen wollte Blume Einspruch einlegen, kann das aber gar nicht, weil Twitter das entsprechende in §3b des NetzDG geregelte so genannte Gegenvorstellungsverfahren gar nicht anbietet. Twitter will das Gegenvorstellungsverfahren auch weiterhin nicht anbieten und klagt deswegen vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen diesen Paragraphen.

Jun: Justizministerium ist mir in den Rücken gefallen

IT-Anwalt Jun sieht in der Zusage des Justizministeriums, keine Sanktionen gegen Twitter einzuleiten, einen "Deal", den Twitter mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gemacht habe und wirft der Bundesregierung vor, ihm "heimlich und ohne Not in den Rücken zu fallen".