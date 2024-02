Sora von OpenAI: Über diesen Film-Generator staunt die KI-Welt

Es hat mit dem Papst im Daunenmantel angefangen... und in nur wenigen Monaten haben sich KI-generierte Fakes wie ein Lauffeuer im Internet ausgebreitet. Falsche (oder vermeintlich falsche?) Harry Styles-Songs spielen dabei genauso eine Rolle wie falsche Kriegsfotos. Kann man heutzutage noch irgendwelchen Inhalten im Netz vertrauen — und was passiert, wenn die KI noch besser wird? Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins. Fritz Espenlaub ist Journalist und Moderator beim Bayerischen Rundfunk und 1e9. In dieser Folge: (00:00) KI-Beatles und KI-Harry Styles (02:09) Fakes als politische Propaganda (06:05) Warum sich Fakes nicht einfangen lassen (11:35) Lässt sich KI technisch erkennen? (13:50) Werden Fakes bald gekennzeichnet? (20:10) Was machen wir mit KI gemacht? Links: Neuer Beatles-Song mithilfe von KI https://www.swr.de/swr1/rp/programm/neuer-beatles-song-now-and-then-mit-hilfe-von-ki-100.html Harry Styles und KI: https://www.404media.co/harry-styles-one-direction-ai-leaked-songs/ Keir Starmers Audio-Fake https://www.politico.eu/article/uk-keir-starmer-labour-party-deepfake-ai-politics-elections/ BR24 #Faktenfuchs https://www.br.de/nachrichten/faktenfuchs-faktencheck,QzSIzl3 Eine fälschungssichere Kamera? https://leica-camera.com/de-DE/news/partnerschaft-zwischen-leica-und-content-authenticity-initiative-fuer-mehr-vertrauen-digitale ChatGPT-generierte Fake News Seiten: https://www.theguardian.com/technology/2023/may/08/ai-generated-news-websites-study Amnesty International nutzt KI im Cover: https://gizmodo.com/ai-midjourney-image-art-amnesty-international-colombia-1850393124 Feilschen mit einer KI https://www.bargainer.ai/ Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Hendrik Loven, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de oder per Whatsapp an 01758835255 Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!