Zu viel Hühnchen: So ungesund ist ein KI-Ernährungsplan

Noch nie gab es so viele Informationen über gutes und gesundes Essen – und trotzdem, oder gerade deswegen, scheint es manchmal schwerer denn je, sich im Wirrwarr der Ernährungsratschläge zurechtzufinden. Zwischen Ratgeberliteratur, Podcasts, Social-Media-Accounts und aktuellen Studien kann man sich schnell verlieren und fühlt sich am Ende oft so schlau wie vorher: Was ist denn nun wirklich die beste Art zu essen?

Ein Ernährungs-Selbstversuch mithilfe der KI

Das Team von Der KI-Podcast, dem Podcast zur KI-Revolution von BR24 und SWR, wagt deswegen den Selbstversuch: Kann man GPT-4, die aktuell wohl schlaueste Künstliche Intelligenz der Welt, einfach einen Ernährungsplan für sich schreiben lassen und damit alle Ernährungs-Entscheidungen an die KI abgeben?

Im Alltag werden KI-Programme wie ChatGPT immer wieder für ähnliche Experimente genutzt. So kann die KI beispielsweise eine Reise durch Niederbayern planen oder sich sogar an medizinischen Diagnosen versuchen. Warum nicht also die KI mit allerlei Informationen über eine Person füttern und dann einen speziellen Ernährungsplan für diese Person erstellen lassen?

So sieht der Versuch aus

Im Selbstversuch gaben die Redakteure von Der KI-Podcast allerlei Informationen über das menschliche Versuchskaninchen an: Alter, Geschlecht, gesundheitliche Informationen wie eine leichte Laktoseintoleranz, sowie persönlich Ziele, die man mit Hilfe des KI-Ernährungsplanes umsetzen wollte.

Doch nicht nur solche Basics sollte die KI wissen. "Essen ist ja immer eine ganz emotionale Sache", erklärt Matthias Riedl. Der Ernährungsmediziner ist ärztlicher Leiter des Medicum Hamburg und bekannt aus der NDR-Sendung Die Ernährungs-Docs. "Man sollte die KI deshalb auch mit Ernährungsvorlieben füttern." Was einem gut oder schlecht schmeckt, ist also genauso wichtig.