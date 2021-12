Meta verbannt Spionage-Netzwerk von seinen Plattformen

Auftraggeber bleiben meist unklar

In dem "Bericht über die Bedrohungslage in der Auftrags-Überwachungs-Industrie" von Meta bleiben jedoch auch einige Fragen offen. So erfährt man relativ wenig über die Auftraggeber dieser Ausspähaktionen. Manchmal ist nur die Rede davon, aus welchem Land die Auftraggeber kommen. Im Falle der nordmazedonischen Firma Cytrox ist auch von deutschen Auftraggebern die Rede. Bei einer nicht namentlich genannten chinesischen Überwachungsfirma gibt es dem Bericht zufolge Anzeichen, dass chinesische Strafverfolgungsbehörden hinter den Aktivitäten stecken.

Beim privaten Nachrichtendienst Black Cube werden Privatpersonen, Unternehmen und Anwaltskanzleien auf Auftraggeber genannt. Die Firma war 2020 in die Schlagzeilen gekommen, als bekannt geworden war, dass der ehemalige Hollywood-Produzent und Sexualstraftäter Harvey Weinstein Black Cube beauftragt hatte, den Journalisten Ronan Farrow zu überwachen. Ziel der Überwachung sei es gewesen, die Veröffentlichung eines New York Times-Artikels zu verhindern, in dem Farrow Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Weinstein aufdeckte und so die #MeToo-Bewegung auslöste.

Außerdem gab Meta nicht bekannt, wie es den Überwachungsfirmen auf die Schliche kam und wie lange diese die Ausspähaktionen betrieben haben.