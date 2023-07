Festival der Zukunft: Avatare und KI im Deutschen Museum

Unter den beeindruckenden "Dome Stage" geht es gleich am ersten Tag des 1E9 Festival der Zukunft um spannende Themen – die Anwendung von dreidimensionalen Avataren. Solche virtuellen Abbilder von Menschen seien sehr nützlich in Mode und Medizin, sagt Naureen Mahmood – CEO des Startups Meshcapade. Modedesigner und Konzerne können über die KI passgenaue Kleider und Anzüge liefern. Therapien in der Medizin werden einfacher. KI-generierte Avatare können sogar auch zeigen, ob ein Neugeborenes sich richtig bewegt.

KI überall?

Künstliche Intelligenz ist auch hier das Thema der Stunde. Tim Wirtz vom Fraunhofer IAIS glaubt: KI wird in Zukunft individuelle Lösungen für Menschen bieten – ”vor allem im Bereich der Medizin. Dass man wirklich eine viel individualisierte Medizin bekommt. Am frühzeitige Erkennen von Krankheiten, auch individuellen Behandlungen und Therapien wird sehr viel gearbeitet. Das ist ein riesiges Feld, nicht ganz so spektakulär wie vielleicht ChatGPT oder KI-Bild-Generatoren. Aber da liegt eine große Chance.”

Besonders in Bereichen, wo ein hoher Dokumentationsbedarf besteht, werde KI bald für Entlastung sorgen können. “Die Leute werden viel mehr Zeit haben, sich darauf zu fokussieren, Mediziner zu sein oder Polizist zu sein, anstatt die ganze Zeit alles zu dokumentieren.”

Neue Pflegeroboter?

Auch die Robotik bietet neue Möglichkeiten. Gerd Hirzinger, der frühere Leiter für Robotik am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt setzt auf geschickte Roboter. Die könnten bald Hände benutzen und alten Menschen helfen: “Viele sehen es noch kritisch, weil sie sagen, die Pflegekräfte sollen nicht ersetzt werden. Darum geht es auch gar nicht. Aber Leute, die länger in ihren Wohnungen daheim bleiben wollen, die sollten Unterstützung kriegen und da auch die Möglichkeit haben, einen Helfer zu haben, der rund um die Uhr um sie ist, der aufpasst, ihnen einfache Mahlzeiten zubereiten kann und so weiter. Das wird kommen. Und da wird die KI sicher einen sehr guten Beitrag leisten.”

Programm bis Sonntag

Der Tech-Journalist Wolfgang Kerler vom 1E9-Magazin ist verantwortlich für das Programm: “Wir haben gesagt, wir wollen die kollektive Intelligenz von vielen schlauen Menschen, die an Technologien arbeiten, nutzen und denen unsere Fragen stellen, wie wir denn die Welt wieder zu einem besseren Ort machen.”

Das 1e9 Festival der Zukunft findet vom 6. bis 9. Juli im Deutschen Museum, und am 9. Juli zudem als Straßenfest in München statt. Am Wochenende kostet das Festival keinen Eintritt.