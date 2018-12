Faktenfuchs: Kommt mit 5G die Totalüberwachung?

"Smart Cities": Staatlich geförderte Überwachung?

In dem aktuellen Beitrag der Webseite geht es um die Digitalisierung Deutschlands. Genauer: In einem rund einminütigen Video zieht eine Sprecherin Verbindungen zwischen dem Mobilfunkstandard 5G, den sogenannten "Smart Cities" und der "totalen Überwachung". Im Beitrag wird behauptet, dass die Bundesregierung festgelegt habe, "alle Städte in Deutschland zu sogenannten Smart Cities" umzubauen, auch mit Hilfe von 5G und WLAN. Der Begriff "Smart Cities", das wird im Verlauf des Videos klar, steht bei "Klagemauer TV" für die umfassende staatliche Überwachung.

Der Begriff "Smart City" steht normalerweise für eine vernetzte Stadt, in der beispielsweise Sensoren im Gehweg verbaut sind und sich so Bewegungsprofile erstellen lassen. Denkbar sind auch Messungen der Ozonwerte, Apps oder papierlose Online-Prozesse für Behördengänge. "Smart City" bedeutet also zunächst nur Digitalisierung in der Stadtplanung oder E-Government. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung heißt es auf Seite 47:

"Gemeinsam mit den Ländern wollen wir die Vorteile von Smart City und Smart Rural Area [ländliche Gebiete] für die Menschen nutzbar machen." Koalitionsvertrag der Großen Koalition

Dass die Bundesregierung alle Städte zu "Smart Cities" umbauen will, wie "Klagemauer TV" behauptet, stimmt nur bedingt. Denn es gibt weder ein einheitliches Programm, noch eine einheitliche Definition von "Smart City", wie aus dieser kleinen Anfrage an die Bundesregierung hervorgeht. Vielmehr hält die Bundesregierung alle Städte und Gemeinden dazu an, ihre Verwaltung zu digitalisieren.

Natürlich birgt jede Art von Digitalisierung oder Künstlicher Intelligenz auch die Gefahr der Überwachung. In Deutschland schiebt aber das Grundgesetz dicke Riegel vor. So scheitern hierzulande immer wieder Projekte wegen mangelndem Datenschutz. Kürzlich gab es einen Aufschrei wegen des Vorschlags, Fahrverbote per smarter Videoüberwachung zu kontrollieren. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung schaltete sich ein und erklärte, das Vorhaben greife in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung ein.

Negativ-Auszeichnung für Smart-City-Projekt der Bundesregierung