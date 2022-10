Faktenfuchs: Fake-Nachrichten bewerben Casino-Apps auf Youtube

Fälscher nutzen Glaubwürdigkeit einer etablierten Medienmarke

Dass mit einem gefälschten Nachrichtenbeitrag Werbung gemacht wird, ist für den Kommunikationswissenschaftler Michael Harnischmacher von der Universität Passau ein neues Phänomen. "Hier wird die Marke 'Welt' dafür benutzt, den Anstrich von Seriosität zu geben", sagt Harnischmacher im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

Man wisse aus der Forschung zu Medienvertrauen, dass gerade die seriösen Medienmarken in Deutschland ein hohes Ansehen genießen, insbesondere auch bei jungen Menschen, die hier Zielgruppe zu sein scheinen, sagt Harnischmacher. "Das wird hier natürlich klar instrumentalisiert, indem ich einer gefälschten Werbebotschaft das Gewand eines seriösen Nachrichtenbeitrags gebe."

"Google Trends" zeigt Suchen nach Inhalten des Werbeclips

Dass der Werbeclip in den vergangenen Wochen vielen Usern im Netz angezeigt wurde, lässt sich an den Statistiken von Google Trends ablesen. Google Trends gibt an, wie häufig nach einem bestimmten Begriff bei Google gesucht wird oder wurde.

Der Suchbegriff "Michelle Denker" wurde demnach insbesondere Anfang September häufig ins Google-Suchfeld eingegeben. Häufig wurde die Suchanfrage nach dem Namen auch noch um "Stuttgart" und "42 Millionen" ergänzt, also um Informationen, die in Zusammenhang mit dem Namen in dem Werbeclip genannt werden.