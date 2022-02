Der umstrittene Passwort-Check des Digitalministeriums

Das Tool arbeitet also nach bestimmten klar definierten Regeln. Doch genau das kritisieren IT-Journalisten. "Passwortregeln gelten schon seit Jahren nicht mehr als der Stand der Technik", heißt es etwa in einem viel geteilten Artikel des IT-Fachportals Golem. Rein mathematisch betrachtet sei es viel wichtiger, längere Passwörter zu wählen als Zeichen aus unterschiedlichen Zeichenklassen, heißt es in dem Artikel weiter.

Dass ein Passwort um so sicherer ist, je länger es ist, ist unbestritten. Auch der Passwort-Check des Digitalministeriums bewertet ein Passwort um so höher, je länger es ist.

Das Digitalministerium verweist darauf, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, in seinen aktuellen Passwortempfehlungen feststelle, ein starkes Passwort könne "kürzer und komplex" oder "lang und weniger komplex" sein. Auf dieser BSI-Site ist auch der Tipp enthalten, verschiedene Zeichenklassen zu verwenden (Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinschreibung), ebenso auf entsprechenden Seiten des renommierten Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering und der IT-Sicherheitsfirma Kaspersky.

Das bayerische Digitalministerium ist mit seinen Empfehlungen also nicht ganz alleine.

Für jeden Dienst ein eigenes Passwort

Zwar etwas versteckt, aber immerhin auf der Website zum Passwort-Check vorhanden, ist der Hinweis, dass man für unterschiedliche Dienste unterschiedliche Passwörter verwenden soll. Weil das menschliche Gehirn sich schwer tut, sich zig oder gar hunderte verschiedene Passwörter zu merken, empfiehlt sich der Einsatz eines Passwort-Managers, der aus mehreren Gründen praktisch ist: Erstens können Tools wie 1Password oder KeePass sichere Passwörter generieren, zweitens alle Passwörter an einer Stelle speichern und drittens auf Websites die Kombination aus Nutzername und Passwort automatisch eintragen.

Kein Hinweis auf Zwei-Faktor-Authentifizierung

Eher kritisieren kann man, dass der Passwort-Check des Digitalministeriums zwei wichtige, von IT-Sicherheitsexperten einhellig empfohlene Sicherheitstipps NICHT erwähnt.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu nutzen, wo immer möglich. 2FA bedeutet: Wenn man sich von einem Gerät bei einer Website einloggt, schickt Sie einen Bestätigungscode an eine Mail-Adresse oder ein Gerät, auf das nur der Besitzer des Accounts Zugriff hat. Beispiel: Nutzerin Theresa gibt auf Website B ihre Zugangsdaten ein. Website B schickt eine SMS mit dem Zugangscode an Theresas Smartphone. Theresa gibt den Code nun auf der Website B ein und ist drin. Checken, ob man von einem Daten-Leak betroffen ist: Auf Seiten wie haveibeenpwned.com oder dem Identity Leak Checker des Hasso-Plattner-Instituts kann man checken, ob die eigene E-Mail-Adresse oder ein selbst verwendetes Passwort Teil eines Datenleaks war und im Internet veröffentlicht wurde.

Die fehlenden Verweise auf Zwei-Faktor-Authentisierung und Seiten zum Check von geleakten Passwörtern bemängelt auch Sven Bugiel, Leiter der Forschungsgruppe "Vertrauenswürdige Systeme" am Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken gegenüber BR24.

"Ich würde dem Passwort Check des StMD anheften, dass es nicht in allen Punkten den aktuellsten Erkenntnissen/Richtlinien folgt, ein lückenhaftes Angreiferbild nutzt und Zwei-Faktor-Authentisierung zum zusätzlichen Schutz nicht empfiehlt. Sven Bugiel

Passwort sollte nicht regelmäßig geändert werden

Nur wenn persönliche Zugangsdaten von einem Leak betroffen waren, empfiehlt es sich, sein Passwort zu ändern. Die immer wieder zu lesende Empfehlung, sein Passwort regelmäßig zu ändern (es gibt sogar einen "Ändere-Dein-Passwort-Tag"), macht dagegen wenig Sinn: "Das regelmäßige Wechseln von Passworten vorzuschreiben ist Unfug und macht es Angreifern nur leichter", sagt IT-Experte Feilner zu BR24.