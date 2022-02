5G im Zug? Zukunftsmusik!

Nur ein Bruchteil des Funksignals kommt im Zug an

Außerdem muss man zwischen Downloadrate am Gleis und im Zug unterscheiden. Die Züge der Bahn sind aus Metall und die Fensterscheiben sind mit einer isolierenden Metallschicht bedampft, was dazu führt, dass nur ungefähr zehn Prozent der Funksignals in den Zug kommen.

Neue Scheiben lassen mehr Funksignale durch

Um die Durchlässigkeit des Funksignals zu erhöhen, verwendet die Bahn nun neue Fensterscheiben, bei denen per Laser ein hauchfeines Gitternetz in die Metallschicht reingeritzt wird. Diese Fenster kommen bei neuen ICE 3neo zum Einsatz. Es ist auch möglich, die Fensterscheiben von vorhandenen Zügen nachträglich per Laser zu bearbeiten.

Diese Fenster machen nach Bahn-Angaben auch die bislang verwendeten Repeater überflüssig, die das Funksignal im Zug wieder verstärken. Die so genannten Frequenzfenster seien im Vergleich zu den aktuell verwendeten Repeatern "eine dauerhafte Lösung, weil sie nicht nur für die aktuelle, sondern für alle künftigen Mobilfunkgenerationen wie 5G geeignet ist", sagt ein Bahn-Sprecher zu BR24.

Bis 5G flächendeckend in Deutschland und entlang der Bahnstrecken zur Verfügung steht, wird es aber wohl noch einige Jahre dauern.