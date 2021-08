Womöglich sind mehr als 8500 Menschen in Niedersachsen mit Kochsalzlösung "geimpft" worden

Coldplay, Billie Eilish und Ed Sheeran singen für Klimaschutz und gegen Armut

Paris: Mit weltweiten Konzerten wollen internationale Stars am 25. September für Klimaschutz und gegen Armut auftreten. In der französischen Hauptstadt wird unter anderem Ed Sheeran singen, im New Yorker Central Park gibt es Auftritte von Coldplay, Billie Eilish, Lizzo und Jennifer Lopez. Konzerte wird es auch in Rio de Janeiro, Los Angeles und Sydney geben. Medien werden das weltweite Konzert-Ereignis 24 Stunden lang übertragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 20:00 Uhr