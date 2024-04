Selenskyj fordert nach russischem Beschuss erneut mehr Patriot-Systeme vom Westen

Kiew: In der Nacht hat es in zahlreichen ukrainischen Orten erneut Luftalarm gegeben, unter anderem im Raum Kiew. Präsident Selenskyj forderte angesichts der russischen Angriffe erneut mehr Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Sieben Stück seien das absolute Minimum, so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Unterdessen sind seinen Angaben zufolge Arbeiter noch dabei, Schäden an den Energie-Anlagen zu beseitigen. Betroffen sind demzufolge die Regionen Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Charkiw und Dnipropetrowsk. Auch das Gas-Transitsystem ist Selenskyj zufolge bei russischem Beschuss beschädigt worden. Moskau hatte von Vergeltung für ukrainische Drohnen-Angriffe gesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 08:30 Uhr