Das Wetter: Teils bewölkt teils sonnig, 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt teils freundlich, im Osten länger Sonne. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen bleibt es meist freundlich, in Franken gelegentlich wolkig. Es wird noch etwas wärmer bei 20 bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 10:30 Uhr