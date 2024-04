Unbekannte zünden in Rattelsdorf sechs Baufahrzeuge an

Rattelsdorf: Im Landkreis Bamberg haben Unbekannte in der Nacht sechs Baufahrzeuge angezündet. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 300.000 Euro. Die Bagger und Pritschenwagen standen demnach auf einem frei zugänglichen Betriebsgelände in Rattelsdorf. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 07:00 Uhr