Papst Franziskus besucht Biennale in Venedig

Venedig: Papst Franziskus besucht heute die Biennale in der Lagunenstadt. Dort ist auch der Vatikan mit einer Ausstellung vertreten. Die Schau mit dem Titel "Through my eyes" zeigt Werke zeitgenössischer Künstler, die in Zusammenarbeit mit weiblichen Strafgefangenen entstanden sind. Anschließend will Franziskus Jugendliche aus der Region treffen. Höhepunkt des Papst-Besuchs ist eine Messe im Markusdom. Es ist die erste Reise des Papstes in diesem Jahr. Der 87-jährige Pontifex ist wegen eines Knieleidens auf einen Rollstuhl oder einen Stock angewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 09:30 Uhr