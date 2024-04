FDP-Parteitag lehnt Antrag auf Atomkraftverlängerung ab

Berlin: Die FDP will nicht zur Atomkraft zurückkehren. Eine knappe Mehrheit der Delegierten hat einen entsprechenden Antrag auf dem Bundesparteitag in Berlin abgelehnt. Vorausgegangen war eine teils hitzige Diskussion. Mehrere Redner unterstützten den Antrag ostdeutscher Landesverbände und verwiesen auf die Technologieoffenheit der Partei. Gegner argumentierten, ein Wiedereinstieg in die Atomkraft sei finanziell nicht zu stemmen, außerdem gebe es mit erneuerbaren Energien eine ausreichende Alternative. Bis Mittag stehen bei der FDP noch das Thema Gentechnik und bildungspolitische Pläne auf der Tagesordnung. Zum Abschluss wird Generalsekretär Djir-Sarai eine Rede halten.

