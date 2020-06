Unwetter in Oberfranken und der Oberpfalz sorgen für überflutete Straßen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Unwetterartige Regenfälle haben in Oberfranken und der Oberpfalz für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Besonders betroffen sind die Stadt Bayreuth sowie die Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth. In Bayreuth ist die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers mit rund 100 Kräften im Einsatz. Es gehe vor allem darum, überflutete Straßen zu sperren und Keller auszupumpen. In der nördlichen Oberpfalz verzeichnete die integrierte Leitstelle 75 Einsätze. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bisher niemand.

