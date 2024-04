Pöbeln im Landtag kostet künftig bis zu 4.000 Euro Ordnungsgeld

München: Pöbeleien im bayerischen Landtag werden künftig härter bestraft. Mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD hat das Parlament eine entsprechende Änderung des Abgeordnetengesetzes beschlossen. Wer Sitzungen laut oder beleidigend stört, muss ab Juni bis zu 4.000 Euro zahlen. Die AfD lehnte den Antrag ab. Der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, Maier, kritisierte in der Debatte, es obliege der Willkür der - Zitat - "Kartellfraktionen", was als Verstoß gegen die Würde des Parlaments interpretiert werde und was nicht. Der Grünenpolitiker Mistol sagte, die Regelung sei notwendig, weil die AfD systematisch beschimpfe, beleidige und demokratische Institutionen verächtlich mache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 21:00 Uhr