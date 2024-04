Wetterextreme führen zu schlechtester Weinernte seit 62 Jahren

Paris: Die weltweite Weinproduktion ist im vergangenen Jahr um zehn Prozent zurückgegangen. Schuld daran seien extreme Umweltverhältnisse, wie Dürren, Brände oder andere Probleme, die sich aus dem Klimawandel ergäben. Das teilte die Internationale Organisation für Rebe und Wein in Paris mit. Die Ernte falle so schlecht aus, wie seit 62 Jahren nicht mehr. Besonders Winzer in Italien und Australien seien betroffen. Deutsche Weinbauern kelterten 3,8 Prozent weniger Wein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 02:00 Uhr