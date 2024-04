US-Militär bestätigt: Bau von temporärem Hafen nahe Gaza angelaufen

Washington: Das US-Militär hat vor der Küste des Gazastreifens mit dem Bau eines temporären Hafens zur Lieferung von Hilfsgütern begonnen. Wie das Pentagon bestätigte sind US-Militärschiffe daran beteiligt. Der Hafen solle Anfang Mai einsatzfähig sein. Bis dahin arbeite man weiter mit der internationalen Gemeinschaft zusammen, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen, so das US-Verteidigungsministerium. Damit will die USA auf die humanitäre Notlage Hunderttausender reagieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 01:00 Uhr