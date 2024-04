Bundestag beschließt Zuschlag für Erwerbsminderungsrente

Berlin: Der Bundestag hat finanzielle Verbesserungen für die Bezieher von Erwerbsminderungsrenten beschlossen. Demnach werden vom 1. Juli an auf Erwerbsminderungsrenten, die in den Jahren 2001 bis 2018 bewilligt wurden, Zuschläge in Höhe von maximal 7,5 Prozent gezahlt. Damit soll ausgeglichen werden, dass diese Gruppe nicht oder nur teilweise von zurückliegenden Verbesserungen profitiert hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2024 01:00 Uhr