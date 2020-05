Taliban kündigen dreitägige Waffenruhe an

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die radikalislamischen Taliban haben eine dreitägige Waffenruhe in Afghanistan angekündigt. Anlässlich der Feiertage zum Ende des Fastenmonats Ramadan würden von heute an alle Angriffe eingestellt, teilte ein Taliban-Sprecher mit. Präsident Ghani erklärte inzwischen, auch die Regierungstruppen würden eine dreitägige Kampfpause einhalten. Trotz eines Abkommens mit den USA war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Anschlägen der Taliban in Afghanistan gekommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 03:00 Uhr