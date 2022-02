Polizei meldet Toten und Verletzte bei S-Bahn-Zusammenstoß

Nachrichtenarchiv - 14.02.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schäftlarn: In der Nähe von München sind zwei S-Bahnen kollidiert. Dabei ist nach Angaben der Polizei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 14 wurden neuesten Angaben zufolge verletzt, 80 werden medizinisch untersucht. Inzwischen sind den Aussagen zufolge alle Passagiere aus den beiden Fahrzeugen geborgen worden. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Fahrgast. Die beiden S-Bahnen sind gegen 16 Uhr 40 in der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn zusammengestoßen, die Strecke ist in dem Bereich eingleisig. Eine Bahn war in Richtung München unterwegs, die andere stadtauswärts Richtung Wolfratshausen. Warum es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Derzeit sind Beamte von Bundes- und Landespolizei vor Ort, sowie Spezialisten der Deutschen Bahn, die den Unfallhergang untersuchen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.02.2022 19:45 Uhr