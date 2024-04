FDP spricht sich auf Parteitag für Stärkung der Wirtschaft aus

Berlin: FDP-Generalsekretär Djir-Sarai hat dazu aufgerufen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wieder zu erhöhen. Nötig sei eine neue, nachhaltige Dynamik, sagte er beim Bundesparteitag in Berlin. Die nächsten Jahre müssten Jahre des Aufschwungs werden. Das ist nach den Worten des Generalsekretärs die Voraussetzung für Wohlstand, soziale Sicherung und den ökologischen Umbau. Obwohl sich die Pläne der Liberalen dafür von den Positionen von SPD und Grünen unterscheiden, will die FDP im Bündnis der Ampel-Koalition weiterarbeiten. - Für die Zeit nach der Bundestagswahl hat sich nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder jetzt auch Hessens Regierungschef Rhein für eine Große Koalition von Union und SPD ausgesprochen. In der Zeitung "die Welt" nannte der CDU-Politiker ein christlich-sozialen Bündnis ein "echtes Aufbruchssignal." Sollten die Stimmen nicht reichen, sieht Rhein die FDP als möglichen dritten Partner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 15:00 Uhr