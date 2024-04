Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig, 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils bewölkt, teils länger sonnig bei 19 bis 26 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen oft freundliches Wetter, nur vereinzelt Wolken. Nachts 12 bis 7 Grad, tagsüber 20 bis 26, am Dienstag örtlich bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 15:00 Uhr