Russe nach Tod von zwei Ukrainern in Murnau in U-Haft

Murnau: Der Tatverdächtige, der gestern nach der Tötung zweier Männer in Murnau festgenommen wurde, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen Mordes. Zu den Hintergründen und dem Motiv des 57jährigen machte die Polizei keine Angaben. Der Mann ist Russe und hatte gestern auf dem Gelände eines Einkaufszentrums zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 23 und 36 Jahren niedergestochen. Einer starb noch am Tatort, der andere später in einem Krankenhaus. Ob sich die drei Männer kannten und ob es möglicherweise einen Streit im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab, ist bisher nicht geklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 15:30 Uhr