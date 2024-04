Siebte "Urban Art Biennale" in Völklingen ist gestartet

Völklingen: Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte und in der umliegenden Stadt ist heute die siebte "Urban Art Biennale" gestartet. Insgesamt 80 Künstlerinnen und Künstler aus 21 Ländern präsentieren ihre Werke. Die Schau ist bis zum 10. November zu sehen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Teilnahme des Publikums. So haben zwei niederländische Künstler für ihre Installation Besuchergruppen malen lassen - insgesamt tausend Menschen waren beteiligt. Die Urban Art Biennale findet seit 2011 statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 19:00 Uhr