Mehrheit der Deutschen will Atomkraftwerke weiter laufen lassen

Bundeskabinett billigt Verordnung zur Gas-Umlage

Berlin: Die Bundesregierung hat die Verordnung zur staatlichen Gas-Umlage beschlossen. Das Kabinett fasste den Beschluss im sogenannten schriftlichen Umlaufverfahren, also nicht in einer regulären Sitzung. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Abend mit. Damit kommen auf Gaskunden neben den marktbedingten Preiserhöhungen ab Oktober weitere Kostensteigerungen zu. Mit den Einnahmen soll Gasimporteuren geholfen werden, die wegen der knappen Lieferungen aus Russland teuer nachkaufen müssen. Denn sie müssen beispielsweise Stadtwerke mit den vertraglich zugesagten Gasmengen bedienen. Wie hoch die Umlage für die Gaskunden ausfallen wird, soll voraussichtlich am Montag in einer Woche feststehen. Für einen Vier-Personen-Haushalt ist neben den regulären Preiserhöhungen mit einer Belastung von mehreren hundert Euro jährlich zu rechnen. Das Wirtschaftsministerium macht sich im Gegenzug für weitere Entlastungen der Bürger stark.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 23:00 Uhr