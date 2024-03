Luftwaffe wirft erste Hilfsgüter über dem Gaza-Streifen ab

Gaza: Die Luftwaffe der Bundeswehr hat ihren Hilfseinsatz über dem umkämpften Gazastreifen begonnen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurden erste Hilfsgüter an Fallschirmen aus einem Transportflugzeug abgeworfen. Inzwischen sind auch auf dem Seeweg fast 200 Tonnen Lebensmittel für die notleidende Bevölkerung angekommen und an Land gebracht worden. Dort werden sie nun bereit gemacht für die Verteilung, hieß es von der an der Mission beteiligten Organisation "World Central Kitchen". Man bereite derzeit in Larnaca auf Zypern ein weiteres Schiff vor. Es soll 240 Tonnen Lebensmittel nach Gaza transportieren. Allerdings steht noch nicht fest, wann es auslaufen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 12:00 Uhr