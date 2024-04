800 Einsatzkräfte suchen heute weiter nach vermisstem Arian

Bremervörde: Die Suche nach dem sechsjährigen Arian aus Niedersachsen ist in der Nacht weitergegangen. Dabei sind nach Angaben der Polizei keine neuen Spuren gefunden worden. Da der Junge Autist ist, hat man wieder mit einer sogenannten leisen Strategie gesucht: Die Helfer waren in kleinen Gruppen unterwegs und vermieden Lärm, um den Vermissten nicht zu erschrecken. Für heute ist geplant, mithilfe einer Menschenkette weiterzusuchen, rund 800 Einsatzkräfte sollen daran beteiligt sein. Der Junge wird seit Montagabend vermisst. Er hatte sein Elternhaus unbemerkt verlassen. Das letzte Lebenszeichen von ihm ist Videomaterial von einer Überwachungskamera. Es zeigt, wie er in Richtung eines Waldes läuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 08:30 Uhr