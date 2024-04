In Israel fordern erneut tausende Menschen Rücktritt der Regierung

Gaza-Stadt: Die radikalislamische Hamas hat ein neues Video von zwei israelischen Geiseln veröffentlicht. Die beiden Männer erklären darin, dass sie seit mehr als 200 Tagen in Haft seien, und fordern Premierminister Netanjahu auf, mit der Hamas zu verhandeln. Am Abend sind in Tel Aviv erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt der Regierung und eine Freilassung der noch verbleibenden Geiseln. Auch in der Küstenstadt Haifa sowie vor einem Privathaus Netanjahus demonstrierten hunderte Menschen. Die Hamas hatte zuvor bekanntgegeben, einen israelischen Vorschlag über eine Waffenruhe zu prüfen. Medienberichten zufolge geht es darin auch um die Freilassung von weiblichen, älteren und kranken Geiseln. Demnach erwägt die israelische Regierung, die geplante Offensive in Rafah aufzuschieben, falls weitere Geiseln freikommen sollten.

