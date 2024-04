Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils länger sonnig. Höchstwerte 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Westen wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Osten überwiegend sonnig. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen trocken und freundlich, mitunter einige lockere Wolkenfelder. Tageshöchstwerte zwischen 20 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 06:00 Uhr