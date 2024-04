Leverkusen und Stuttgart trennen sich 2:2

Leverkusen: In der Fußballbundesliga haben sich im Spitzenspiel am Abend Leverkusen und Stuttgart 2:2 getrennt. Wieder konnte der neue deutsche Meister eine Niederlage durch ein Tor in der Nachspielzeit noch abwenden. Damit ist Leverkusen seit nunmehr 46 Pflichtspielen ungeschlagen. Heute spielen Mönchengladbach gegen Union Berlin, Mainz gegen Köln und Darmstadt gegen Heidenheim.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 07:00 Uhr