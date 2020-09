FC Augsburg gewinnt Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga

Frankreich verzeichnet Rekord bei bestätigten Neuinfektionen

Paris: Frankreich verzeichnet einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Binnen 24 Stunden wurden laut Gesundheitsministerium fast 13.500 neue Fälle bestätigt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Am stärksten betroffen sind die Städte Marseille, Bordeaux, Paris, Nizza und Toulouse. Auch mehrere osteuropäische Länder meldeten Rekordstände. So wurden in Polen an einem Tag 1000 Neuansteckungen registriert. Ebenso hoch wie noch nie waren die Zahlen in der Slowakei und in Litauen. Der slowakische Regierungschef Matovic sprach von einer kritischen Lage.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 21:00 Uhr