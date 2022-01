Das Wetter: Wolken und Wind, örtlich Regen, bis 12 Grad

Stark-Watzinger setzt sich für weiter offene Schulen ein

Berlin: Zum Start des Schulunterrichts in mehreren Bundesländern hat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger dafür plädiert, die Schulen trotz der Infektionslage weiterhin offen zu halten. Präsenzunterricht sei eine Frage der Chancengleichheit, so die Ministerin. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte nimmt die Politik hier in die Pflicht. Es gebe eine klare und unmissverständliche Zusage, Schulschließungen - wenn überhaupt - als allerletzte Maßnahme in Betracht zu ziehen, so Verbandspräsident Fischbach in der Ärzte-Zeitung. Auf dieser Zusage beharre man. Fischbach kritisierte, dass an den Schulen bislang zu wenig passiert sei, um sich umfassend auf die Pandemielage einzustellen, zum Beispiel mit Hygienekonzepten oder Luftfiltern. Den Ruf nach Schließungen bezeichnete er als Bankrotterklärung. Heute hat in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz wieder der Unterrricht begonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 13:00 Uhr