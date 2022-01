Cannabis-Konsum führt offenbar vermehrt zu Klinik-Einweisungen

Ischinger kritisiert deutsche Haltung im Ukraine-Konflikt

Berlin: Der scheidende Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, sieht das Verhalten der Bundesregierung in der Ukraine-Krise kritisch. Das machte er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur deutlich. Konkret bezog sich Ischinger dabei auf den Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 und auf das deutsche Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Dadurch habe Deutschland bei einer Reihe von Partnern Vertrauen verloren oder riskiere gerade, es zu verlieren, so Ischinger. Diese Zurückhaltung spiele Russland in die Hände. Der britische Premierminister Johnson hat inzwischen angekündigt, die Militärpräsenz seines Landes in Osteuropa zu erhöhen. Er habe der Nato angeboten, die Zahl der britischen Soldaten in der Region zu verdoppeln, teilte Johnson am Abend mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 08:00 Uhr