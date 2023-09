Aiwanger erntet Kritik für Hexenjagd-Vergleich

München: Die politische Zukunft von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger ist weiter offen. Die CSU um Ministerpräsident Söder wertet nun seine Antworten in der Flugblatt-Affäre aus. Aiwanger selbst hat einen Rücktritt ausgeschlossen: Der "Bild am Sonntag" sagte er, er sehe keinen Grund für einen Verzicht auf sein Amt. Der Freie-Wähler-Chef betonte außerdem, er sehe sich als Opfer einer Hexenjagd. Die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Münch, findet diese Wortwahl unangebracht: Es handele sich um Recherchen im Wahlkampf - damit müsse man in der Politk umgehen können, sagte sie am Abend im ZDF.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2023 07:00 Uhr