AfD streitet über Ausrichtung der Partei

Wieder zahlreiche Festnahmen bei Protesten in Belarus

Minsk: Trotz Schneetreibens haben in Belarus erneut tausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko protestiert - und auch heute sind die Sicherheitkräfte dabei teils rabiat gegen sie vorgegangen. Videos zeigen, wie vermummte Uniformierte auf Menschen am Boden einprügeln und sie in Kleinbusse zerren. Bis zu 200 Demonstrierende wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna festgenommen. Die Demokratiebewegung hatte landesweit zu einem sogenannten "Marsch der Nachbarn" aufgerufen: Statt einer zentralen Großdemonstration gab es etwa in Minsk mehrere, kleinere Kundgebungen in der ganzen Stadt. - Die Proteste gibt es bereits seit der umstrittenen Präsidentenwahl Anfang August.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 18:00 Uhr