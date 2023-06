Zwei Umbesetzungen bei den Bayreuther Festspielen

Nach einem krankheitsbedingten Ausfall präsentieren die Bayreuther Festspiele zwei Umbesetzungen. Nach Angaben von Samstag sagte der Bass Dmitry Belosselskiy seine Teilnahme ab. Dessen Partie des Landgrafen Hermann im "Tannhäuser" übernimmt Günther Groissböck, der in eben dieser Rolle 2011 sein Debüt in Bayreuth gab. Seither zählt der weltweit gefragte Sänger zu den festen Größen auf dem Grünen Hügel. Für Belosselskiys Partie des Hagens in der "Götterdämmerung" springt der Opern- und Konzertsänger Mika Kares ein. In Bayreuth ist er den Angaben nach erstmals dabei. Die Richard-Wagner-Festspiele feiern am 25. Juli Premiere mit dem "Parsifal".

"Wir danken beiden Sängern sehr herzlich für die kurzfristige Übernahme!", hieß es von den Festspielen. Es ist nicht die erste Umbesetzung in dieser Spielzeit. Kürzlich hatte der Bariton John Lundgren für die Titelpartie der Oper "Der fliegende Holländer" abgesagt. Stattdessen übernimmt Michael Volle.

Umbesetzungen bereits im letzten Jahr

Bereits im letzten Jahr mussten die Bayreuther Feststpiele krankheitsbedingt umbesetzen: 2022 war Dirigent Pietari Inkinen so schwer an Corona erkrankt, dass er nicht an den wichtigen Bühnenproben mit Orchester teilnehmen konnte. Die Neuproduktionen "Der Ring des Nibelungen" und "Tristan und Isolde" wurden deshalb mit anderen Dirigenten besetzt.

Mit Material von dpa/lby

