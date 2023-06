"Viel zu tun": Warum Hollywood auf Bully Herbig verzichten muss

"Ich weiß ja gar nicht, wie ich mit der ganzen Ehre umgehen soll", sagt Bully Herbig – und man weiß nicht so genau, wie man ihn da jetzt nehmen soll: Ironie oder Koketterie? Der Ehrenpreis kommt schließlich nicht aus dem Nichts. Bereits zum neunten Mal wird Herbig beim Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Er hat ja auch einiges zu bieten als das Multitalent, das er ist: Regisseur, Autor, Schauspieler – aus der bundesrepublikanischen Film- und Fernsehlandschaft ist Herbig schlicht nicht wegzudenken.

Ist "Der Schuh des Manitu" noch zeitgemäß?

Das verdankt sich diversen Filmen und Shows. Eine Ausnahmestellung nimmt aber auch hier "Der Schuh des Manitu" ein. Herbigs "Winnetou"-Parodie ist bis heute der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten – allerdings auch schon 20 Jahre alt. Und so ist es nicht allzu verwunderlich, dass manches daran mittlerweile aus der Zeit gefallen scheint. Unter anderem die Figur des "Winnetouch", der vorgeworfen werden kann, sie vereine sämtliche Klischees auf sich, die man mit Homosexualität verbinden kann. Damals kein Problem: "Herbigs Tuntenkomik", so hat es die dpa mal formuliert, sei 2001 der "Lieblingsspaß der Deutschen" gewesen.

Mittlerweile sagt Herbig allerdings selbst, das sich die Zeiten geändert haben. Das wurde vielfach so gelesen, als würde er zugeben, dass sein Film diskriminierend gewesen sei. Im Interview mit dem BR zeigt sich allerdings, dass er so konkret nicht verstanden werden möchte. Man müsse den Humor einfach dem Zeitgeist anpassen, so Herbig. "Ich würde den Film so wie damals nicht mehr machen, weil sich Humor natürlich auch verändert. Und nicht jede Pointe, die wir damals gemacht haben, hat gesessen. Aber es gibt offensichtlich immer noch einen Wunsch nach diesem Film, weil er ja nach wie vor im Fernsehen läuft."

Herbig: "Die Gürtellinie ist bei jedem woanders"

Die Diskussion darüber, was Humor dürfe und was nicht, sei ihm übrigens nicht neu, fügt Herbig hinzu. "Die Diskussion haben wir vor 20 Jahren auch schon geführt." Letztlich sei es eben eine Sache, über die man nur schwer streiten könne. "Die sogenannte Gürtellinie ist bei jedem woanders", meint Herbig gegenüber dem BR. "Der eine hat sie am Hals, der andere am Knöchel."

Zum Glück ist Herbig bei weitem nicht nur im Humorgeschäft unterwegs. Im Gegenteil. Er halte ja "Ballon" (2018) für seinen besten Film, sagt er, einen Thriller, der eine Fluchtgeschichte erzählt – von der DDR in den Westen. Hitchcock und Spielberg seien die Regisseure gewesen, die ihn zum Filmemachen inspiriert hätten. Letzten Endes gehe es ihm einfach darum, zu unterhalten. "Ich habe vor nichts mehr Angst, als die Leute zu langweilen. Da ist das Genre dann am Ende egal."

Herbig goes Hollywood?

Bleibt nur noch die Frage, warum es einen wie ihn, den erfolgreichsten deutschen Filmemacher, nie nach Hollywood verschlagen hat. Nicht interessiert? "Doch, aber ich hatte immer so viel zu tun", sagt er und muss selbst lachen. Außerdem habe er ja mal reingeschnuppert in die Traumfabrik. 2013 spielte Herbig eine Nebenrolle in der Komödie "der unglaubliche Burt Wonderstone". Und das an der Seite von US-Comedy-Größen wie Steve Carrell oder Jim Carrey.

Sein Fazit: "War eine tolle Zeit. War aber auch ein interessantes Learning für mich, weil ich gesehen habe: Im Grunde kochen die da auch nur mit Wasser. Deswegen hat es mich dann doch dahin gezogen, wo ich mich zuhause fühle und wo man die Freiheit hat, die Dinge zu machen, die man wirklich machen will."