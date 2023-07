Zu viel Kritik: Egidienkirche schließt queere Ausstellung

Kirchenrat beschließt vorläufige Schließung der Ausstellung

Am Dienstag reagierte der Kirchenvorstand von St. Egidien und St. Sebald auf die Situation und verschickte am späten Dienstagabend eine Pressemitteilung. In der heißt es, dass sich der Kirchenvorstand "aufgrund der Vielzahl an Rückmeldungen, die uns zur Ausstellung 'Jesus liebt' von Rosa von Praunheim erreicht haben", zu einer Sondersitzung am Dienstabend getroffen und sich zu der entstandenen Situation beraten habe. Das vorläufige Ergebnis lautet: "Bis zu einer abschließenden Klärung durch den Kirchenvorstand in den nächsten Tagen bleibt die Ausstellung nicht öffentlich zugänglich".

Entstandene "Verletzungen" ernst nehmen

Der geschäftsführende Pfarrer des Kirchenvorstands, Martin Brons, begründete den Beschluss damit, dass sich die Verantwortlichen der Aufgabe stellen wollten, die entstandenen Verletzungen, die einzelne Bilder ausgelöst hätten, ernst zu nehmen. Zugleich sei es nach der Meinung des Vorstands auch die Aufgabe, "in der weltoffenen Kulturkirche St. Egidien gesellschaftspolitisch und religiös herausfordernden künstlerischen Positionen Raum zu geben." Die Ausstellung war als Programmteil der Pride Weeks in Nürnberg zum Start des CSD am 21. Juni eröffnet worden.

Kirche ist nicht auf Provokation aus

Wie der Pressesprecher des Dekanats Nürnberg, Joachim Baumgardt, auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) am Montag erklärt hatte, sei zu vermuten, dass die meisten negativen Rückmeldungen von Menschen kämen, die sich die Ausstellung nicht selbst angesehen hätten, sondern aufgrund der medialen Berichterstattung davon erfuhren. "Die Personen, die da waren, haben sich eher nicht so kritisch geäußert", so der Pressesprecher.

Auf den Social-Media-Kanälen der Kirche sind neben kritischen Stimmen auch Hass-Botschaften zu finden. "Aufgrund der Rückmeldungen empfinden wir eine Fürsorgepflicht, nicht einen Modus der weiteren Provokation zu fahren“, so der organisierende Pfarrer Thomas Zeitler.