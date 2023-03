Zehn Jahre Papst Franziskus: Ein Pontifikat in Graffiti

Palotta wohnt und arbeitet im Borgo, direkt neben dem Vatikan. Päpste als Nachbarn hat er schon einige erlebt. Doch noch keiner hat den Maler mit den teils provokanten Motiven so inspiriert wie Franziskus. "Ich erinnere mich an die ersten Tage, nachdem er Papst geworden war", erzählt er. "Er verließ immer wieder den Vatikan, kaufte eine Brille wie ein normaler Mensch. Und diese, sagen wir mal, Normalität, die ein Papst nicht haben sollte, hat mich so sehr beeindruckt, dass ich angefangen habe, ihn unter die Lupe zu nehmen."

Besonders beeindruckt Palotta, dass sich Franziskus' Blick vor allem auf die Schwächsten richtet. Hier sieht er den Papst ganz nah bei seinem Namenspatron: "Der heilige Franziskus wollte die Kirche von innen heraus verändern. Und dieser Papst versucht es zumindest. Es ist kompliziert, er nimmt so viele absurde Privilegien weg."

Stadt Rom entfernt MauPals Franziskus-Graffiti immer wieder

MauPal kann das Wandgemälde von Franziskus im Kinderkrankenhaus anbringen. Hier bleibt es hängen. Anders als im Borgo. Dort werden alle seine Papstbilder von der Stadt Rom entfernt. Seine anderen Werke, wie Portraits der Nachbarn, Katz und Maus und sogar der heilige Stefan mit Corona-Impfstoff nicht.

Nach der Beseitigung eines Werks, das Papst Franziskus beim Tic-Tac-Toe spielen zeigt, während ein Schweizer Gardist an der Hausecke Schmiere steht, sei es zu einer Art kleinen Revolution im Viertel gekommen, erinnert sich der Künstler. Zuallererst seien die Besitzer des Ladens sehr traurig gewesen, an deren Wand das Bild gemalt war. "Ich empfand es als grundlose Gewalt", so Maupal. "Denn das Graffiti hat allen gefallen. Es war in allen Zeitungen der Welt. Stattdessen wollten sie es um jeden Preis entfernen. Und ich habe es nicht verstanden."

Schuld an der Entfernung der Papstbilder ist für MauPal die Stadtverwaltung, die nicht wolle, dass man sein Papstbild beschmiert und so ins Negative ziehe. Für die Nachbarschaft steckt der Vatikan dahinter, die Gegner von Franziskus, die gegen jedwede Reformen in der Kirche sind.