Ukraine-Ticker: Angriff - Akw Saporischschja vom Strom gekappt

06.52 Uhr: Akw Saporischschja nach russischem Angriff vom Stromnetz abgeschnitten

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. "Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten Akw Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen", teilte Energoatom mit. Derzeit laufe das Akw mit Hilfe von Diesel-Generatoren. Das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte Akw Europas. Die Internationalen Atomenergiebehörde IAA appellierte zuletzt an Russland und die Ukraine, eine Sicherheitszone um die Anlage einzurichten, in denen von Angriffen und Kämpfen abgesehen wird.

06.16 Uhr: Klitschko: Explosionen in Kiew durch russische Angriffe

Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht zum Donnerstag sowohl die Hauptstadt Kiew als auch mehrere Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes angegriffen. In Kiew habe es Explosionen in einem Viertel im Süden der Hauptstadt gegeben, berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko in Online-Netzwerken. Rettungskräfte seien unterwegs.

05.51 Uhr: Mehrere ukrainische Regionen nach russischen Raketenangriffen ohne Strom

Russische Angriffe führen ukrainischen Angaben zufolge in mehreren Gebieten des Landes zu Stromausfällen. Betroffen sind unter anderem die Schwarzmeerhafenstadt Odessa und die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw. Ein massiver Raketenangriff habe eine Energieanlage in der Hafenstadt getroffen, teilt der Gouverneur der Region Odessa auf Telegram mit. Auch Wohngebiete seien getroffen worden, es habe aber keine Verletzten gegeben. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, erklärt, die Stadt und die Region seien von 15 Angriffen getroffen worden, die auch die Infrastruktur beschädigt hätten.

04.41 Uhr: Massive russische Raketenangriffe auf Ukraine

Am frühen Morgen sind Raketenangriffe und Explosionen aus der gesamten Ukraine gemeldet worden. In mehr als ein Dutzend Regionen gab es Luftalarm, darunter auch der Hauptstadt Kiew. Auch aus Odessa wurden Explosionen gemeldet. Wohnhäuser und die Energieinfrastruktur sollen beschädigt worden sein. Es habe aber bislang keine Verletzte gegeben, die Luftabwehrsystem funktionierten, teilte die Militärverwaltung via Telegram mit.

Charkiw, nahe der ukrainischen Grenze zu Russland, und die Umgebung wurden von etwa 15 Angriffen getroffen, sagte Oleg Sinegubov, Leiter der Militärverwaltung der Region, auf Telegram.

Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt seit mehreren Tagen vor verschärften Angriffsattacken Russlands auf die Ukraine.

04.34 Uhr: Selenskyj: Bachmut strategisch wichtig

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Entscheidung verteidigt, seine Truppen weiter in der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zu lassen. Im russischen Angriffskrieg gegen sein Land sei Bachmut von entscheidender strategischer Bedeutung, sagte Selenskyj in einem exklusiven Interview des US-Fernsehsenders CNN. "Nach Bachmut könnten sie weitergehen. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, nach Slowjansk." Sollte Bachmut fallen, sei den Russen der Weg in andere Landesteile offen, sagte Selenskyj. "Deswegen stehen unsere Jungs dort."

Um Bachmut wird seit Monaten gekämpft. Die auf russischer Seite dort agierende Söldnertruppe Wagner hat die Stadt inzwischen von Osten, Norden und Süden eingekreist. Nach eigenen Angaben hat die Wagner-Gruppe den gesamten Ostteil von Bachmut erobert. Von ukrainischer Seite gibt es bislang aber keine Bestätigung für diesen Teilrückzug. Unabhängig können die Angaben ebenfalls nicht überprüft werden.

00.27 Uhr: USA beschlagnahmt Flugzeug des russischen Ölkonzerns Rosneft

Die Vereinigten Staaten erwirken bei einem US-Bezirksgericht in New York einen Beschluss zur Beschlagnahmung eines Boeing-Flugzeugs des russischen Ölkonzerns Rosneft. Aufgrund von Verstößen gegen Exportkontrollen und Sanktionen gegen Russland könne das Flugzeug im Wert von 25 Millionen Dollar festgesetzt werden, teilt das Justizministerium mit.