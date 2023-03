Wie viel Drama im Münchner Nockherberg steckt

So gesehen ist Maxi Schafroth, der die Politelite seit 2019 als Fastenredner das Fürchten lehrt, eine Art Sophokles vom Nockherberg, der die starke Wirkung des Derbleckens freilich schon bei seinem Debüt listig herunterspielte – weil sich sein Publikum in falscher Sicherheit wiegen sollte. Was am Nockherberg zu sehen ist, sei ja alles nur Theater, verkündete der Allgäuer Kabarettist damals und sprach dabei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder direkt an: "Gell, Markus, da stehen wir drüber!? Wir wissen, kritisches Theater ist wie Homöopathie: Die Linken glauben dran. Wir wissen, es ist wirkungslos."

Gefragt ist gute Miene zum satirischen Spiel

Oberste Regel für all die Söders, Reiters, Aiwangers und Aigners auf dem Nockherberg: immer eisern lächeln, auch bei Witzen auf die eigenen Kosten, um so diese vermeintliche Wirkungslosigkeit des Derbleckens glaubhaft zu demonstrieren. Daran womöglich zu scheitern, glaubt Singspielautor und -regisseur Stefan Betz, birgt das höchste Panik-Potential: "Ich glaube, der größte Schrecken ist, wenn man als prominenter Politiker da sitzt und genau weiß, ich komme da irgendwie komisch verbissen und humorlos rüber, dass man da sein eigenes Image abschießt."

Wie es hinter der Fassade aussieht: Theo Waigel verrät es!

Wer in Erfahrung bringen will, wie es wirklich hinter der offensiv zur Schau gestellten Heiterkeit der Politiker aussieht, muss dazu schon bei einem Veteranen wie Theo Waigel nachfragen. Der stand unter anderem als Bundesfinanzminister in Rede und Singspiel im Feuer. Das aber ist mittlerweile lang genug her, dass sich Waigel offen zu seinen Befürchtungen von einst bekennen kann: "Man weiß schließlich auch, was man angestellt hat und was schiefgelaufen ist und darf dann auch erwarten, dass das aufs Korn genommen wird, zumal als Finanzminister. Der amerikanische Finanzminister Anderson hat einmal gesagt, der Finanzminister, der populär sein möchte, hat seinen Beruf verfehlt. Ob Christian Lindner diesen Satz kennt, weiß ich nicht."

Ein großer Moment der Katharsis

Wie groß die kathartische, also reinigende Kraft des Derbleckens ist, hängt natürlich ganz entscheidend von der Qualität der Darbietung ab. Theo Waigel erinnert an eine Sternstunde der Läuterung auf dem Nockherberg: 2006, als der Kabarettist Bruno Jonas die Fastenrede hielt und den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ansprach. Stoiber, so Jonas damals, werde gerade wieder von einer Welle der Sympathie getragen. Aber jede Welle komme irgendwann am Strand an. Und dann, konstatierte Bruno Jonas trocken, "muss man aufstehen und gehen." Theo Waigel erinnert sich an die darauf folgende Reaktion im Saal: "Sekundenlang tönenden Stille. Und dann minutenlanger Applaus. In der Sekunde hat man gewusst, die Zeit von Stoiber ist zu Ende!"