"What's Love Got To Do With It?", "Missing": Neustarts der Woche

"Missing" – Verzweifelte Suche nach Grace

Böse Überraschung für June: Als sie ihre Mutter Grace nach deren Urlaub in Kolumbien am Flughafen abholen will, taucht Grace nicht auf. Und bleibt verschwunden. Das FBI ist keine Hilfe, da nicht befugt, in Kolumbien zu ermitteln. Also muss die bangende June allein ran, weit weg in L.A. – mit allem, was Netz und Smartphone hergeben. "Missing" kommt von den Machern, die schon mit "Searching" einen Erfolg landeten. Eine digitale Vermisstensuche mit hoher Handy-Rechnung. Nicht immer konsequent und wegen der vielen Screens auch anstrengend. Aber der Thriller ist gelungen und zeitgemäß – für Digital Natives und staunende Oldies.