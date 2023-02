Artikel mit Video-Inhalten

"Knock at the Cabin", "Magic Mike": Die Neustarts der Woche

M. Night Shyamalan sorgt für Grusel mit seinem neuesten Thriller "Knock At The Cabin", die Doku "Sorry Genosse" erinnert an das Leben in der DDR, und Channing Tatum macht tänzerisch Frauen verrückt in "Magic Mike - The Last Dance".