Streaming-Tipps: Die fünf besten neuen Serien im Februar

"Shrinking" ist tragikomisch: Jason Segel, bekannt als Marshall Eriksen aus der Sitcom "How I Met Your Mother" spielt den depressiven Psychologen auf Abwegen. Er hat die Serie "Shrinking" gemeinsam mit Bill Lawrence, dem Schöpfer der Fußball-Hitserie "Ted Lasso" geschrieben. Humor und Tonalität der beiden Serien ähneln sich dementsprechend. Beide menscheln, sind oft klebrig-süßes Wohlfühlfernsehen, bei dem man sich eine halbe Stunde lang vor den schweren Themen des Lebens in Sicherheit wähnt – und dann doch von gar nicht so banalen Einsichten über den Tod, Trauer und das Älterwerden kalt erwischt wird. Abrufbar bei AppleTV+.

The Newsreader (Arte Mediathek) – Back to the 80s

"The Newsreader" nimmt uns mit hinter die Kulissen einer australischen Nachrichtensendung im Jahr 1986, als innerhalb weniger Wochen die Challenger Raumfähre abstürzt, ein Anschlag auf die Polizei in Melbourne verübt wird und die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl die Welt erschüttert. Mit viel Liebe zum Detail zeigt die Serie, was auch heute die Nachrichtenarbeit bestimmt: Zeitdruck, sorgfältige Recherche und ein Riecher für gute Themen. Die setzen 1986 in der Regel die Männer, was die ehrgeizige Nachrichtensprecherin Helen Norville (Anna Torv, zuletzt zu sehen in "The Last of Us") verzweifeln lässt.